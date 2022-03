lundi 28 mars 2022 • 1859 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Comme annoncé, le VAR a été testé, ce lundi après-midi, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.

C'est lors d'un match de football entre deux écoles de formation que l'Arbitre Assistant Vidéo (VAR) a été testé. Ce match test a été sifflé par l'arbitre algérien, qui va diriger la rencontre de ce mardi entre Lions et Pharaons, au stade Me Abdoulaye Wade. Ses assistants étaient également sur place, tout comme les arbitres chargés de gérer le VAR. L'ancien arbitre sénégalais, Malang Diédhiou était également sur les lieux pour superviser le VAR. Tous les scénarios ont été utilisés en vue du match capital qui va opposer les deux finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La Goal-line technology (la technologie sur la ligne de but) a été également testée.

Pour rappel, le Sénégal voudra confirmer après son sacre continental. Mais, l'équipe entraînée par Aliou Cissé tentera également de réparer la défaite concédée lors de la manche aller au Caire.