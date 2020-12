vendredi 25 décembre 2020 • 459 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alors que Thomas Tuchel a été remercié par le Paris Saint-Germain, le vestiaire du club de la capitale a été choqué comme divisé après cette décision.

Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Bien que le club de la capitale n'ait pas encore officialisé la nouvelle, le sort du technicien allemand est d'ores et déjà scellé depuis mercredi soir. Après le large succès face à Strasbourg, Leonardo, avec lequel ses relations étaient froides, lui a signifié la nouvelle. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien entraîneur du BVB ne se faisait guère d'illusions sur son avenir, mais il ne s'attendait pas à être débarqué à cet instant de la saison.

Une décision prise rapidement et un peu à la dernière minute qui a d'ailleurs surpris le vestiaire parisien, comme précisé hier sur notre site. Certains éléments ont d'ailleurs appris la nouvelle dans les médias hier. Des médias qui en disent un peu plus d'ailleurs ce vendredi sur la façon dont les joueurs ont vécu ce moment. L'Equipe explique ainsi que les dirigeants ont appelé dans la nuit de mercredi à jeudi les cadres de la formation parisienne, dont Neymar, pour les informer de la nouvelle. Ces derniers ont ensuite évoqué la nouvelle dans le groupe WhatsApp des champions de France.

Entre surprise et incompréhension

Globalement, le vestiaire du PSG a oscillé entre "la stupeur" et "une forme d'incompréhension" d'après Le Parisien. Même constat du côté de L'Equipe qui précise que les joueurs ont été surpris surtout par le timing. Certains éléments n'ont pas compris que cette décision intervienne avant la trêve et surtout à un mois et demi d'un choc capital face au FC Barcelone en 1/8ème de finale de l'UEFA Champions League. Si les choix tactiques et ses méthodes, notamment aux entraînements, n'étaient pas forcément appréciés de tous, Tuchel bénéficiait de pas mal de soutiens dans l'équipe, dont les stars Neymar et Kylian Mbappé.

C'est d'ailleurs ce dernier qui a plus ou moins officialisé le départ de l'Allemand hier soir en publiant un message sur sa story Instagram. Alors que certains étaient donc étonnés après cette décision, quelques éléments, moins utilisés, n'ont pas été émus. Après la trêve, les Parisiens vont donc retrouver un nouvel entraîneur, eux qui ne voulaient pas de Massimilano Allegri. Le Parisien a révélé que les cadres du vestiaire, qui avaient discuté d'un éventuel départ de Tuchel en novembre dernier avec Leonardo, avaient régulièrement fait savoir qu'ils ne pensaient pas que le coach italien puisse apporter quelque chose de plus que l'Allemand. Ce sera donc à Mauricio Pochettino de reprendre une formation stupéfaite après cette décision radicale du PSG.

