dimanche 23 avril 2023 • 443 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

Le Président de la république a mis fin ce lundi, par décret, aux fonctions de Monsieur Idrissa Seck comme Président du CESE. Son Excellence Monsieur Macky Sall a, en même temps, nommé Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo à la tête de cette 4ème institution étatique fortement courtisée par de potentiels successeurs et gros pontes de la République.

C’est une énième distinction pour le désormais ex Ministre des Finances et Directeur de Cabinet du Président de la République, synonyme de confiance renouvelée, d’estime et de considération du chef de l’État à l’endroit de Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) qui cumulativement jouit de sa fonction politique de coordonnateur départemental de l’APR et de la Coalition Bby de Podor.

PUBLICITÉ

Jusque-là, tous les pronostics et les rumeurs voyaient en la personnalité de ADD le potentiel homme fort de la 4ème institution qu’est le CESE. Mais cela s’explique d’abord par les qualités et la posture de l’homme qui est l’une des rares autorités à siéger dans tous les gouvernements du Président Macky Sall où justement il n’a occupé que des postes stratégiques.

PUBLICITÉ

Mieux, ADD est connu pour sa courtoisie légendaire, son sérieux, sa discrétion, sa fidélité et surtout le respect qu’il voue grandement aux autorités religieuses, notamment à Serigne Mountakha Mbacké, à Serigne Babacar Sy Mansour, , Thierno Amadou Tidiane Ba et de toutes les confréries musulmanes et catholiques du Sénégal. Une consécration pour

ce grand homme d’Etat qui, en tant qu’Inspecteur du Trésor de formation, a gravi tous les échelons de l’administration avec bravoure et efficacité. Déjà au début de la deuxième alternance au Sénégal en 2012, ADD a été nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget, avant d'être promu ministre de l'Intérieur en 2013.

Une station qu’il a dirigée pendant plus de quatre bonnes années, avant d'être bombardé ministre des Transports terrestres et du Désenclavement en 2017. Après ces jolis passages, le voilà nommé ministre des Finances et du Budget, avant d’atterrir à la haute station de Minisre d’Etat Directeur de Cabinet du Président de la République.

Toutes ces nominations sont estampillées fidélité au Président Macky Sall, rigueur professionnelle, résultats et loyauté. Ce qui traduit également cette grande confiance du chef de l’Etat à son égard et que le Président Macky Sall vient encore de confirmer en le nommant Président du Conseil Economique Social et Environnemental ce lundi 24 avril 2023 par décret rendu public. Très bonne continuation cher Commis de l’Etat et tous les honneurs vous accompagnent.

Ousmane Faye, leader de la Coalition Manko Wattu Sénégal (MWS).