jeudi 8 octobre 2020

iGFM – (Dakar) Depuis le 04 octobre dernier, un transitaire septuagénaire à la retraite séjourne en prison pour trafic de chanvre indien. Un commerce qu’il effectuait chez lui.

Tout est parti d’un coup de fil anonyme annonçant la pratique délictuelle de D. Camara. Septuagénaire, le transitaire à la retraite s’est transformé en trafiquant de chanvre indien. Les dénonciateurs qui n’en pouvaient plus de voir le vieux ternir «l’image du quartier paisible des allées du centenaire».

Selon l’observateur, le 02 Octobre dernier, le transitaire à la retraite a été démasqué vers 19 heures par les hommes du commissaire Aly Sow qui se sont déployés en civile au boulevard Charles De Gaulle. Les perquisitions effectuées à son domicile ont permis de découvrir un stock récemment acquis et constitué de 2 blocs de 150 et 250 grammes de chanvre indien.

Conduit au poste de police, il est passé aux aveux : «Cela fait plus d’un an que je m’active dans le trafic de drogue. Je fume du chanvre indien depuis plus de 05 ans. Je vends le cornet à 1000 fcfa à des congénères qui ne consomment que dans la plus grande discrétion à cause de leur âge et de la leur statut».

Toutefois, D. Camara dit être conscient que le trafic de drogue est un délit puni par la loi. Le viel homme de 71ans est déféré au parquet du tribunal de Dakar.