Le vigile de Wally Seck violente un passant qui s'était arrêté devant la maison du chanteur

jeudi 12 août 2021 • 240 lectures • 0 commentaires

Société 49 mins Taille

iGFM- Poursuivi pour délits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours et destruction de bieris appartenant à autrui, Saliou Diallo, 39 ans et vigile chez Wally Seck, risque 15 jours ferme. Il a violenté Mayoro Guèye, lui reprochant de rôder autour de la maison du chanteur.

Pour un étranger qui souhaite accéder à la rue où habite Waly Seck à Ouest Foire, il faut montrer patte blanche et subir un interrogatoire bien serré. Les récalcitrants devront en payer le prix. C'est le cas de Mayoro Gueye qui porte toujours les stigmates de son altercation avec un vigile du domicile du chef de file des Faramarén. Il a été violenté pour avoir été aux alentours de la maison du fils de Thione. C'est avec le crâne balafré et un visage plein d'égratignures que Mayoro a comparu hier, à la barre du tribunal d'instance de Dakar. C'est avec toutes les peines du monde qu'il a réussi à conter sa mésaventure.

Les faits remontent au mois de Ramadan dernier. Domicilié à Scat Urbam, il s'était rendu à Ouest-Foire pour remettre une commission à une nommée Aida, habitante de la cité, de la part de sa grande sœur. Ne connaissant pas l'adresse exacte de l'amie de sa grande seur, il a eu le malheur de faire une escale devant la maison du chanteur pour passer un appel à Aïda. Un des vigiles, Saliou Diallo alias Baye Zall, est venu le sommer de vider les lieux. Mayoro part se poser devant la maison d'en face, le temps de joindre Aïda. Mais Baye Zall l'a encore engueulé, lui ordonnant de quitter la ruelle. Excédé, Mayoro a répliqué qu'il ne bougera d'un iota. Le vigile a commencé à le malmener pour le faire partir de force. Son amour propre touché, Mayoro ne s'est pas laissé faire, il a aussi riposté. Heureusement, pour cette première altercation, des ouvriers qui travaillaient dans un chantier à côté, sont intervenus pour les séparer. Mayoro a été conduit dans la maison d'en face.

Mais insatisfait, Baye Zall retourne à son poste pour prendre une matraque. Il va rejoindre sa victime, escorté du chauffeur de la famille, Mouhamed, en renfort. Alors que les ouvriers tentaient de calmer Mayoro, Baye Zall a escaladé le mur et l'a électrocuté. Comme possédé, le chauffeur Mouhamed surgit de l'autre côté, l'arrose de gravats et le roue lui aussi de coups de pieds. Mayoro s'en sortira avec des blessures à la tête, des égratignures au visage et un corps complètement endolori. Pis, la somme de 150 000 Fcfa qu'il détenait lui a été volée et son téléphone dépiécé. Il s'est rendu à la gendarmerie de la Foire, muni d'un ITT de 10 jours.

Attrait hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Baye Zall a défendu qu'il s'agis- sait d'une bagarre et nié l'avoir électrocuté. Une perquisition dans la maison de l'artiste a permis aux limiers de trouver une matraque, appartenant au prévenu. Niant aussi l'avoir trouvé dans la maison voisine pour le violenter une seconde fois, il sera démenti par Cheikh Tidiane, un témoin. Aussi s'est-il confondu en excuses, sur demande de son avocat qui a même pris l'engagement, devant le parquet, de veiller à ce que Waly Seck prenne en charge les frais médicaux du plaignant. Le procureur de la République, convaincu de la culpabilité du prévenu, a requis 15 jours ferme. Il sera fixé sur son sort le 13 août prochain.

AWA SECK (STAGIAIRE)

Cet article a été ouvert 240 fois.

Publié par Monia inakanyambo editor