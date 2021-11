mardi 16 novembre 2021 • 235 lectures • 0 commentaires

Pour commettre un larcin, M. Diop s'est fait passer pour un mendiant. Démasqué, il a tenté de sauter du troisième étage. Jugé hier, il a été condamné à deux ans de prison ferme pour vol.

Se faire passer pour un mendiant afin de voler. C'est le subterfuge mis en place par M. Diop, mais la chance n'a pas été au rendez-vous. Courant novembre, il est entré dans un immeuble en feignant de mendier.

Après avoir visité le premier et le deuxième étage, il n'a pas pu entrer car les portes étaient fermées. Ainsi, est-il monté au troisième où la domestique lui a ouvert la porte. «Il est ressorti de ma chambre à coucher avec mon sac entre les mains. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a dit qu'il voulait faire pipi. Quand j'ai voulu le retenir, il s'est opposé à moi. Il a fallu que mes enfants viennent me prêter main forte. Il a résisté, raison pour laquelle il a été bastonné», a narré I. Ndongo, la partie civile, hier, à la barre du Tribunal d'instance de Dakar. Il a enfoncé le clou en révélant au juge avoir appris que récemment, le prévenu a volé un scooter appartenant à un policier. Tout en précisant que le vol s'est déroulé vers 8h-9h du matin. Pour finir, le plaignant a ajouté que M. Diop a même voulu sauter du troisième étage. «J'ai voulu sauter car une fille a menacé de me filmer et de mettre la vidéo sur Tik Tok», a rétorqué le prévenu. Il reconnaît le vol mais ajoute qu'il ne regrette rien. Suffisant pour que la déléguée du procureur demande qu'il soit condamné à deux ans ferme d'autant plus que,argue-t-elle, «le prévenu a clairement dit qu'il ne regrette pas son acte et a un passé pénal très lourd». Après délibéré, le juge a déclaré M. Diop coupable de vol et l'a condamné à la peine requise.

