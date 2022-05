Laye Thiam se lâche : "condamnation de Benzema, critères orchestrés, vote africain..."

mercredi 25 mai 2022 • 456 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) Le 17 octobre prochain sera décerné, à Paris, le 66e ballon d'Or, la plus prestigieuse récompense individuelle du football dans le monde, avec cette année un nouveau format (performances individuelles sur une saison). C'est l'occasion pour iGFM d'aborder ce sujet avec Abdoulaye Thiam, journaliste et rédacteur en chef de Sud Quotidien. Dans cet entretien, il a beaucoup insisté sur le vote africain, les critères orchestrés, la condamnation de Benzema et le mérite de Sadio Mané.

Cet article a été ouvert 456 fois.

Publié par Mamadou Salif editor