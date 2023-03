jeudi 16 mars 2023 • 55 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de l'AS Douanes, Mamadou Gueye "Pabi", a analysé la deuxième défaite de son équipe en autant de sorties dans la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL).

"Il n'y a pas de discrimination à ce niveau, c'est tous des Douaniers. On a recruté Stoglin pour nous donner un coup de main. On ne scorait pas certes on n'est pas bien rentrés dans le match. C'est une défaite difficile face à une très bonne équipe rwandaise qui réussit les shoots. L'adresse est aléatoire, demain tu l'as et demain tu ne l'as pas, c'est comme une maladie contagieuse. On n'a jamais eu l'opportunité dans ce match. Notre principal point c'est l'intérieur, c'est la première fois que je vois Stoglin sortir d'un match avec zéro point. Ça arrive dans le basket, mais notre jeu c'est mettre les systèmes, prendre la balle. Il va falloir être costaud et oublier vite ce match là et revenir fort. Se concentrer sur les principes du basket et faire un bon match contre le Stade Malien (vendredi)."

