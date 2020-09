mardi 29 septembre 2020 • 115 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Tottenham a éliminé Chelsea au 4e tour de la League Cup (1-1, 5-4 aux tirs au but). Titulaire pour la première fois, Édouard Mendy a été solide pendant le match mais n'a rien pu faire lors des tirs au but.

Ce mardi soir, Tottenham et Chelsea s'affrontaient lors du quatrième tour de la League Cup. Si les Blues avaient étrillé Barnsley (6-0) au tour précédent, les Spurs, eux, s'étaient qualifiés d'office suite à plusieurs cas de covid-19 dans l'équipe de Leyton Orient. D'entrée, les coéquipiers d'Edouard Mendy, qui disputait son premier match chez les Blues, prenaient les commandes de la rencontre et se procuraient des occasions avec Hudson-Odoi. Puis ils ouvraient le score avec Timo Werner, bien servi par Azpilicueta, qui trompait Lloris d'un tir bien placé du droit (0-1, 19e). Auteur de son premier but, l'Allemand poursuivait sur sa lancée avec Hudson-Odoi, très remuant et qui donnait du fil retordre à Reguilon qui jouait son premier match avec les Spurs.

Mendy sur plusieurs coups

En face, Tottenham tentait de réagir avec Lamela, qui obligeait Mendy à réaliser un geste décisif du pied sur sa ligne pour sauver les siens (36e). Mais les hommes de Mourinho n'étaient pas très inspirés et ne proposaient pas grand-chose au niveau du jeu. Après la mi-temps (0-1), Tottenham montrait un autre visage avec Lamela et Reguilon, qui aurait pu marquer sans un bel arrêt de Mendy, encore lui (51e). Et si Aurier n'était pas loin du rouge suite à un tacle appuyé sur Jorginho (59e), Chelsea n'arrivait pas à enfoncer le clou. Tottenham en profitait à la 84e minute pour égaliser avec Lamela, bien servi par Reguilon (1-1). Le score ne changeait pas et les deux équipes devaient se départager lors d'une séance de tirs au but. Une séance remportée par Tottenham (5-4) suite à pénalty tiré à côté par Mason Mount. Les Spurs éliminent Chelsea et se qualifient pour le prochain tour de la League Cup.