Le Département de Bakel, à l’instar des autres parties de notre pays, le Sénégal, est entré dans la Campagne électorale depuis le 10 juillet 2022. Trois Coalitions seulement sont en lice chez nous, sur les huit éparpillées dans le pays.

1- BBY présente comme tête de liste l’Honorable Député, inamovible au poste depuis deux législatures, monsieur Ibrahima Baba Sall, candidat à sa propre succession et madame Anne Marie Diallo;

2- Pour WALLU/Sénégal-YAW : c’est la lionne du Gadiaga, femme engagée dans le développement depuis des décennies, « ancrée » dans le PDS sans jamais le quitter, fidèle au poste et à Maître Abdoulaye Wade, madame Marie Camara qui en est la candidate avec monsieur Abdou Karim Cissé de Diawara le second;

3- BOKK GIS GIS : monsieur Amadou Dahab Sylla de la coalition du Président Pape Diop croit fermement « déboulonner » le Député sortant monsieur Ibrahima Baba Sall et battre sans difficulté madame Marie Camara, avec l’aide de la seconde sur sa liste madame Mariame Fadiga de Yélingara. Bakel vit paisiblement sa campagne sans passion ! Bien sûr, certains inconditionnels des leaders de partis, inconscients des valeurs qui doivent habiter un bon citoyen versent dans la vulgarité en créant des malentendus sur le terrain politique.

Le Député Ibrahima Baba Sall de la Coalition BENNO BOKK YAKAAR a reçu avec tous ses militants la Coordinatrice Nationale madame Aminata Touré dite Mimi. Dans une ambiance de fête, madame Touré est arrivée dans la capitale du Gadiaga le vendredi 15 juillet 2022 après 20 heures, accueillie par une foule immense depuis le Carrefour situé à 5 Km de la ville.

Au niveau du stade municipal, les allocutions des responsables politiques locaux (Ibrahima Baba Sall, Mapaté Sy, Anne Marie Diallo, Abdoul Sylla, ont gonflé les populations à adhérer à BBY et à voter le 31 juillet en masse pour leur Coalition.

Madame Mimi Touré a remercié les populations et a appelé les Bakéloises et les Bakélois à voter pour élire les candidats de BBY. Le porte à porte continue pour cette Coalition. Madame Marie Camara avec ses multiples casquettes de femme de développement, Présidente Départementale du Conseil Consultatif des Femmes, Présidente de GIE, Badiénou Gokh, Candidate, tête de liste de l’inter coalition YAW-WALLU et Boubacar Cissé le second et tous les militants et sympathisants, à part le porte à porte qu’ils font tous les jours, ont accueilli ce jeudi 21 juillet, en grande pompe, les leaders de YAW, avec à leur tête Ousmane Sonko, Khalifa Ababacar Sall et Barthélémy Diaz.

A 18 heures 30 minutes, des signes avant-coureurs (les conducteurs de Jakarta), à partir du Carrefour ont ouvert la voie en entrant dans la ville avec des klaxons assourdissants pour annoncer l’arrivée de ces hôtes particuliers de la ville de Bakel. Toute la ville et les populations des villages environnants étaient massées le long de la voie empruntée par le cortège pour voir SONKO, devenu un véritable phénomène politique.

Après un tour de la capitale du Gadiaga, le cortège a choisi un endroit stratégique (à côté de la Légion de Gendarmerie, face à la Perception et le Tribunal Départemental) pour s’adresser au monde pourtant bruyant prêt à écouter ces leaders charismatiques qui l’ont « enflammé » avec leurs discours. Tour à tour, Marie Camara (la candidate départementale), Boubacar Cissé (le 2e de la liste), Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko ont appelé les populations à ouvrir les yeux et les oreilles : « prenez l’argent, le riz et tous les avantages qu’on vous offrira durant la Campagne et le jour du vote. Mais dans l’isoloir, seul, en toute conscience, faîtes le bon choix, à Bakel, prenez la carte WALLU ».

A 20 heures 15 minutes, Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Khalifa Ababacar Sall et leur suite ont quitté Bakel, accompagnés par une foule en liesse pour aller dans le Fouta. Il reste encore un peu moins d’une semaine pour la fin de la Campagne électorale. BOKK GIS GIS du Président Pape Diop aura-t-il aussi un leader en tournée dans le Département de Bakel ? L’avenir nous le dira ! En attendant cette éventuelle visite, son Candidat Amadou Dahab Sylla, en déplacement dans le village de la suppléante de sa liste à Sambacolo, la dame Aminata Camara, avec toute sa délégation ont été interdits de pénétrer dans le fief de leur camarade de coalition pour dérouler leur programme.

Selon certaines informations recueillies les populations de cette localité auraient même au préalable averti tous les politiciens, de quelque bord qu’ils soient (Pouvoir comme Opposition) l’interdiction de fouler le sol Sambacolois. Ils disent à qui veut les écouter et les entendre que : « Sambacolo est plein de problèmes car il n’a ni eau ni électricité sans compter son enclavement. »

Le vendredi 23 juillet 2022, vers 21 heures, le convoi du candidat Amadou Dahab Sylla, à son arrivée dans ce village loin de « tout et de tous », a été accueilli par des jeunes surchauffés, survoltés qui ont cassé les pare-brise des voitures et même la tête du candidat, et en endommageant leur matériel de sonorisation et leurs ordinateurs portables.

C’est par miracle, grâce au Sous-Préfet de Bélé appelé par téléphone (qui s’est déplacé sur les lieux) que des gendarmes de GARSI sont arrivés sur le terrain. Seize manifestants ont été pris et conduits à la Brigade de Gendarmerie de Kidira. Quant à monsieur Amadou Dahab Sylla, il a été conduit à l’hôpital de Kidira pour les premiers soins.

La Campagne électorale finira le vendredi à minuit. Le 31 juillet 2022, les Députés seront désignés, élus pour représenter le peuple. Que les meilleurs candidats soient choisis au grand bonheur des populations.

Idrissa Diarra