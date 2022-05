mardi 3 mai 2022 • 159 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Coordonnateur du Cadre d’Actions Républicaines Aboubakry BA a annoncé dans une lettre parvenue à IGFM, sa candidature aux élections législatives du 31 Juillet 2022.

"Aboubakry BA Coordonnateur du Cadre d’Actions Républicaines. Juriste, expert en relations internationales, j’ai longtemps servi à l’international, d’abord au Pnud au nveau de l’Institut Africain pour la démocratie (IAD), puis en tant que diplomate à l’Unesco, puis Consultant du Pnud et, actuellement dans la formation professionnelle, j’ai été qui a très tôt été séduit par la vision du Président Macky SALL ce qui m’a conduit à le soutenir par un engagement politique en France comme au Sénégal.

J’ai été de tous les combats portés par le Président Macky SALL, élections Présidentielles, législatives et locales. Ma présence active durant la période estudiantine dans les organisations de la société civile en France et les mouvements de la diaspora africaine, m’a permis de développer un réseau de personnes ressources capables de promouvoir et de défendre le programme du Président Macky Sall.

Plus récemment encore, lors de l’élection présidentielle de 2019 notre mobilisation est restée constante. Ayant battu campagne en équipe sous le sigle du mouvement Cadre d’Action Macky 2019 nous avions intégré les Comités électoraux partout où nous étions représentés, en présidant souvent des commissions techniques notamment à Paris, dans les Yvelines, à Kolda, à Bakel entre autres.

Après la victoire du président Macky Sall, le Cadre d’Actions Macky 2019, s’est transformé en Cadre d’Actions Républicaines pour assurer la continuité de son soutien au Président et, l’accompagner pour la matérialisation de son ambitieux dessein pour le Sénégal.

Aujourd’hui Je vous propose ma candidature à l’élection législative du 31 Juillet 2022 sous la bannière de la majorité présidentielle dans le département de l’Europe de l’Est du Nord, du Centre et de l’Ouest, dans le but de contribuer par des propositions concrètes, à une meilleure intégration de la diaspora dans l’élaboration, et la mise à en œuvre des politiques publiques au Sénégal.

Le fait est que, malgré les efforts immenses consentis par le Président Macky Sall, le Sénégal ne tire qu’un maigre profit de l’énorme potentiel humain que constitue sa diaspora, tant en termes d’expertises scientifique et technique, qu’en termes d’expériences et de vécus citoyen et civique. Je me propose de contribuer à corriger cet état de fait, en aidant notre pays à optimiser sa relation avec sa diaspora en s’inspirant des expériences réussies ailleurs.

J’estime par ailleurs qu’il faut ouvrir aux Sénégalais résidants à l’étranger, et surtout à leurs enfants des passerelles leur permettant de saisir les opportunités d’investissements et de carrières offertes par leur pays d’origine. Il faut consolider les acquis mais, aller encore plus loin par l’érection de mécanismes capables de capitaliser, et de d’orienter les flux financiers vers la production de biens et de services pour une action durable sur l’emploi et la pauvreté.

Ainsi je m’engage dès mon élection, à m’atteler à la promotion d’instruments qui, adossés à la vision globale du Président de la République, vont faciliter l’agrégation des efforts et énergies de la diaspora pour, accélérer la réalisation d’un Sénégal émergeant pour le bonheur de tous ses fils sans exclusion, ainsi que ceux qui ont choisi de vivre au Sénégal".