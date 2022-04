mercredi 27 avril 2022 • 53 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Mes chers amis des Parcelles Assainies, J’aurai préféré ne pas en arriver à ce face à face avec la presse pour annoncer ma candidature à la candidature pour la députation mais devant les combinaziones de toutes sortes, je suis obligé de prendre mes responsabilités.

Je ne veux pas passer par quatre chemins : je suis candidat. Je veux que les Parcelles Asssainies fortes de 10 % de la population de la region de Dakar 95 868 électeurs répartis dans 13 centres de vote soient dignement représentées à l’Assemblée Nationale. Nous sommes l’une des communes les plus peuplées , les plus importantes , les plus en vue, les plus prisées electoralement , les plus riches et paradoxalement la commune la moins respectée au parlement du fait de députés qui snobent notre terroir.

Combien de fois a-t-on vu un député se battre pour la prise en charge des préoccupations des parcellois ? Combien de fois a-t-on vu des candidats égrenner des promesses qu’ils oublient dès leur arrivée à la place Sowéto ? Combien de fois a-t-on vu les parcellois se mobiliser pour faire gagner des personnalités à la mémoire courte ? On ne peut plus continuer ainsi ! On ne peut plus continuer à être des moutons de panurge, des électeurs à la solde de candidats imbus de leur personne et enclins à travailler pour une caste de militants et non pour les parcelles assainies.

Moi, Bocar Ndiongue

J’ai pendant longtemps accompagné des leaders qui ne renvoient jamais l’ascenseur!

J’ai pendant longtemps accepté des compromis pour ne pas géner le parti !

J’ai pendant longtemps soutenu et défendu la politique de Son Excellence le Pr Macky avec engagement et détermination !

J’ai pendant longtemps pensé que mon humble personne n’est rien face à la boulimie des politiciens professionnels.



J’ai pendant longtemps tu mes ambitions mais pour 2022 j’ai décidé de prendre mes responsabilités et d’affirmer ouvertement que je veux ETRE LE DEPUTE DES PARCELLES ASSAINIES pour le bien des parcellois et la dignité des parcellois. En moi les parcellois auront un député bien de chez nous.



Je remercie le Président Sall et l’interpelle puisqu’en janvier dernier nous avons été battus à plate couture, nous avons reçu une raclée et il est hors de question au vu de toutes les réalisations de son excellence Macky Sall qu’on subisse encore une décullotée aux parcelles assainies. Je le refuse et je m’investirai pour que Parcelles revienne aux parcellois et au Président Macky Sall pour qui les parcelles assainies restent Le grand challenge.



Ensemble, nous gagnerons

Ensemble, nous porterons les préoccupations des Parcellois sur la table du Président de l’Assemblée Nationale.

Je vous remercie.

Bocar Ndiongue .

Parcelles Assainies, le 26 avril 2022