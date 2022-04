Législatives 2022 - L'Apr Grand Yoff réclame plus de postes

iGFM - (Dakar) L'Apr Grand Yoff à travers l'Initiative "Fipou Jotna Defar Sunu Apr", avec à sa tête Papis Montang Sonko a fait face à la presse ce lundi pour se prononcer sur la question du parrainage et profiter de l'occasion pour poser les problèmes de l'Apr dans la localité et réclamer en même temps plus de postes de députés pour les élections législatives de 2022.

