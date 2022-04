mardi 19 avril 2022 • 49 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Comité Exécutif National de l’Union Centriste du Sénégal (UCS), élargi aux responsables nationaux et de la diaspora, s’est réuni ce samedi 6 avril 2022 au siège du parti sous la présidence effective du Président du parti, Dr Abdoulaye Baldé, à l’effet d’examiner les points ci-après :

Évaluation des élections locales du 22 janvier 2022 ; - Examen de la situation politique, Positionnement et adoption de la ligne de conduite de l'Union Centriste Sénégal pour les élections législatives.



A l’entame de ses propos, le Président Abdoulaye BALDÉ a souhaité aux musulmans un bon mois de ramadan et par la même occasion, une excellente fête de Pâques aux chrétiens.



Il en a profité pour présenter les condoléances du parti aux adhérentes et adhérents ayant perdu des proches et a prié pour le repos éternel de leurs âmes.



Abordant le premier point de l’ordre du jour, le Président BALDÉ s’est félicité de l’engagement des différents responsables durant le processus des élections municipales du 23 janvier 2022 où l’UCS a pu présenter des listes dans 83 communes et 21 départements.



A l’issue de ces élections, l’UCS comptabilise sept (7 ) maires élus, des adjoints aux maires, secrétaires élus et plus de cinq cents (500) conseillers municipaux et départementaux à travers le pays



Ces différents résultats montrent l'ancrage du parti dans le paysage politique national d’une manière générale et dans le sud du pays en particulier où il demeure la 2ème force politique malgré les incongruités qui ont marquées le scrutin dans la commune de Ziguinchor.



C’est pourquoi, le Comité Exécutif National s’est félicité des performances obtenues par le parti et encourage les adhérentes et adhérents à poursuivre la massification du parti.



Abordant le deuxième point de l’ordre du jour, l’UCS répond favorablement à l’appel du président Macky Sall et réitère son ancrage dans la grande majorité présidentielle dont il est membre depuis 2019.



Le comité exécutif national invite dès lors les responsables à aller aux contacts des adhérentes et adhérents aux fins de recueillir leurs parrainages pour le compte de la coalition Benno Bokk Yaakaar en vue des élections législatives du 31 juillet 2022.



Enfin, l’UCS reste mobilisée, disponible et prête à servir la république à travers sa jeunesse, ses cadres, ses femmes… et prend date pour une nouvelle dynamique.