Législatives 2022 - Les femmes de Bby lancent « And Jeggò Am Ndam »

samedi 16 avril 2022 • 88 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le mouvement national des femmes de Benno Bokk Yakaar se dit prêt pour la victoire au soir du 31 juillet 2022. Pour y parvenir, la présidente dudit mouvement Ndèye Marième Badiane et toutes les femmes de la majorité ont lancé ce samedi l’initiative « And Jeggò Am Ndam ». C'était en marge d'une conférence religieuse tenue au Grand Théâtre de Dakar.

« Nous rendons hommage au président de la République, Macky Sall. Il a définitivement mis le Sénégal sur la rampe du développement avec sa volonté manifeste de rehausser le Sénégal sur toutes les dimensions. C'est pourquoi nous avons jugé opportun de lui donner la majorité à l'Assemblée et lui réitérer notre confiance en lançant cette initiative », justifie la présidente des femmes de BBY appuyée par la vice-présidente du mouvement, Adji Mbergane Kanouté.

Les femmes de Benno et de la majorité présidentielle rendent hommage également à la marraine de cette édition, Marième Faye Sall, ainsi qu'au ministre des finances, le parrain Abdoulaye Daouda Diallo pour sa loyauté et son engagement envers le chef de l'État.

Après un séminaire et une tournée nationale suivront ce lancement de l’initiative pour galvaniser et remobiliser les militants à la base et engager le combat des élections législatives du 31 juillet 2022.

Publié par Harouna Fall editor