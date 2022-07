dimanche 31 juillet 2022 • 334 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM- Le Groupe de Recherche et d’Appui Conseil pour la Démocratie Participative et la Bonne Gouvernance, avec l’appui de l’Ambassade du Canada au Sénégal, a contribué à la tenue d’un scrutin crédible, transparent et pacifique, à travers le projet « TANN SUNNUY DEPUTES 2022 CI DIAM ».

90 moniteurs et observateurs ont ainsi été déployés dans les 5 régions qui constituent le bassin électoral stratégique : Dakar, Thiès, Diourbel, Saint-Louis et Ziguinchor, informe un communiqué du Gradec.

PUBLICITÉ

Après le démarrage du scrutin, les observations ci-dessous ont été faites :



- 66% des bureaux de vote observés ont démarré entre 8h et 8h 30 conformément à la loi électorale



- A contrario, 34% des bureaux de vote observés ont démarré tardivement à cause de facteurs liés à la mise en place (42,9%), l’absence de membres de bureaux de vote (28,6%) et l’indisponibilité du matériel électoral (14,3%)



- Une présence satisfaisante des Présidents, des secrétaires et des assesseurs avec un taux respectif de 98%, 94% et 88%.



- Les femmes, comme membres des bureaux de vote, occupent un taux de présence de 33,3% au niveau des assesseurs, 13,9% de présidentes de bureaux de vote et 38,9% de femmes secrétaires.

Toutefois, dans 13,9% des bureaux visités, aucune femme n’est présente.



- L’analyse des procès-verbaux de constatation laisse apparaître l’observation publique des urnes avant le démarrage effectif du vote dans tous les bureaux. Néanmoins, les urnes ne sont pas scellées dans 2% des bureaux de vote visités.



- L’accessibilité des bureaux de vote respecte toutes les normes prévues à cet effet.



- La présence des représentants des listes en compétition est fortement inégalitaire. Les listes BBY, Yewwi Askan Wi et la grande coalition Wallu Sénégal sont représentées respectivement à 73,5%, 67% et 26,7%. Il convient également de souligner la présence des représentants des coalitions : AAR-Sénégal et Bokk Guiss Guiss (23,4%), les coalitions Natangué et Bunt Bi (20%) et celle des Serviteurs MPR (18,4%).