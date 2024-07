dimanche 30 juin 2024 • 902 lectures • 0 commentaires

International 3 jours Taille

iGFM (Dakar) Selon nos premières estimations avec Elabe et la Tribune dimanche, le Rassemblement national arrive en tête avec 33% des voix. Il devance le Nouveau Front populaire, à 28,5%. Ensemble, la coalition présidentielle, largement distancée obtient 22%. La participation atteint 67,5%, en forte hausse.

L’ordre d’arrivée était attendu et anticipé par les sondeurs. Le Rassemblement national (RN), allié à Éric Ciotti, sort grand gagnant du premier tour des élections législatives en nombre de voix. Selon notre estimation réalisée par Elabe pour BFMTV, RMC et La Tribune Dimanche, le parti remporte 33% des voix (18,7% en 2022). L’alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP), obtient 28,5% (25,6% en 2022). Ensemble, la coalition présidentielle, chute à 22% (25,7% en 2022).



En quatrième position, les Républicains (LR), avec 10,5% des voix (contre 11,3% de 2022). Le parti, aujourd'hui fracturé, pâtit de la décision d’Éric Ciotti, président contesté des Républicains, de s’allier avec le RN aux législatives. Reconquête n'obtient que 0,5% des voix.



La participation atteint 67,5%. En forte hausse par rapport aux 47,51% du premier tour des élections législatives 2022.



À quoi ressemblera l'Assemblée nationale après ce scrutin? Encore difficile de donner une projection très précise, mais nous sommes en mesure de donner des fourchettes qui permettent de se projeter. Dans la future chambre, selon les estimations de l'institut Elabe, le RN devrait rassembler entre 255 et 295 députés. Avec pour enjeu du second tour la majorité absolue (289 députés) ou relative du mouvement de Marine Le Pen.



De son côté, le NFP devrait former le second groupe à l'Assemblée nationale, avec entre 120 et 140 députés. Devant Ensemble qui pourrait compter sur 90 à 125 députés.



En 2022, Renaissance en majorité relative



Pour rappel, à l’issue des élections législatives de 2022, Renaissance avait perdu sa majorité absolue à l’Assemblée nationale, malgré la large réélection d’Emmanuel Macron face à Marine le Pen. Sur plus de 350 députés sortants (avec ses alliés Modem et Horizons), moins de 250 avaient été réélus.



L’alliance des gauches, la Nupes (LFI, PS, EELV et PCF ), devenait la première force d’opposition avec 151 parlementaires (75 LFI, 31 PS, 23 écologistes, 22 communistes). Fin 2023, elle éclatait après des divergences entre ses membres.

PUBLICITÉ

Le Rassemblement national (RN) avait déjà créé la surprise en envoyant 89 députés à l'Assemblée (contre 8 en 2017). Et dépassé les Républicains, en net recul, qui avaient sauvé 62 sièges (contre plus de 110 sous la précédente législature).

PUBLICITÉ

bfmtv.com