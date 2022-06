jeudi 30 juin 2022 • 175 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) La Coalition Bokk Guis Guis ne lâche pas l’affaire. Face à la presse ce jeudi, la tête de la liste de ladite coalition dans le département de Dakar, pour les législatives a encore tiré sur les acteurs politiques et leaders de l'opposition qui convoitent des fauteuils de députés, alors qu’ils ont déjà des responsabilités ou exercent des mandats d'élus locaux.

"Ces maires, investis sur des listes doivent avoir la courtoisie et l’élégance de céder la place et la chance à leurs concitoyens qui ont toute la disponibilité pour représenter le peuple sénégalais à l’assemblée nationale. Nous dénonçons le cumul de fonctions et invitons le peuple à sanctionner cette pratique», dénonce Alioune Badara Kébé qui fait allusion à Barthélémy, Alioune Ndoye et Ousmane Sonko entre autres.

Par ailleurs, le leader de la coalition Bokk Guis Guis dans le département a profité de son face à face avec la presse pour livrer sa position sur la question du troiséme mandat du chef de président Macky Sall.

«Le débat sur le troisième mandat est définitivement clos et dépassé. Le chef de l’Etat, Macky Sall a déjà tranché ce débat. Il a dit et répété que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs au Sénégal", a-t-il rappelé.