iGFM- 53 sièges pour le scrutin proportionnel et 112 au scrutin majoritaire ou départemental. Au total, 165 députés de l’Assemblée nationale seront élus ce dimanche. Répartis entre les quatorze régions du Sénégal plus la Diaspora, chaque région hérite d’un nombre de députés correspondant à son poids démographique. Six millions 727 mille 759 électeurs se rendront aux urnes, nous rappelle L’Observateur dans sa parution du jour.

La répartition par région et par département:

Dakar (18 députés)

Dakar (7)

Pikine (5)

Guédiawaye (2)

Keur Massar (2)

Rufisque (2)



Thiès (10)

Thiès (4)

Mbour (4)

Tivaouane (2)



Diourbel (9)

Diourbel (2)

Bambey (2)

Mbacké (5)



Tamba (7)

Tamba (2)

Bakel (2)

Koumpentoum (2)

Goudiry (1)



Sédhiou (6)

Sédhiou (2)

Bounkiling (2)

Goudomp (2)



Saint-Louis (6)

Saint-Louis (2)

Podor (2)

Dagana (2)



Kaffrine (6)

Kaffrine (2)

Koungheul (2)

Malem Hoddare (1)

Birkilane (1)



Kolda (6)

Kolda (2)

Médina Yoro Foulah (2)

Vélingara (2)



Louga (6)

Louga (2)

Kébémer (2)

Linguère (2)



Matam (5)

Matam (2)

Kanel (2)

Ranérou-Ferlo (1)



Kaolack (5)

Kaolack (2)

Guinguinéo (1)

Nioro (2)



Fatick (5)

Fatick (2)

Foundiougne (2)

Gossas (1)



Ziguinchor (5)

Ziguinchor (2)

Bignona (2)

Oussouye (1)



Kédougou (3)

Kédougou (1)

Salemata (1)

Saraya (1)



Diaspora (15)

Afrique (7)

Europe (6)

Amérique-Océanie (1)

Asie-Moyen Orient (1)

