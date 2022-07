samedi 16 juillet 2022 • 840 lectures • 1 commentaires

Actualité 2 jours Taille

iGFM - (Dakar) Le département de Kanel, lié à l’Apr et au President Macky Sall depuis Dekkal Ngor, ne compte pas déroger à cette règle. Il l’ a fait savoir à la tête de liste de la coalition Benno, Mimi Touré.

«Nous ne connaissons que la victoire, elle sera réitérée le 31 juillet. Ce, d’autant que «l’unité des responsables locaux est définitivement scellée » renforce le ministre Mamadou Talla qui a reçu le cortège de l’ancien Premier ministre, à Sinthiou Bamambe.

PUBLICITÉ

En tout cas le département a de bonnes raisons de renouveler sa confiance à Benno Bokk Yakaar qui y a réalisé d’importantes infrastructures, comme les ponts de Ganguel Souley (160 mètres) et Windou Bosseabe (150 mètres) et la réhabilitation de l’axe Fadiara-Bakel. Au plan social, 62739 Kanellois ont été enrôlés dans la Cmu pendant que 4367 ont bénéficié de bourses de sécurité familliale.

PUBLICITÉ

Ici, à Kanel, 9 postes de santé ont été érigés, relevant substantiellement le plateau technique médicale sur l’étendue du département. Les jeunes et les femmes ont également été accompagnés par la Der (2,7 milliards FCfa) et le Fongip (302 millions FCfa).

Par ailleurs, d’autres projets d’envergure sont en phase de lancement ou d’exécution. On peut en citer les travaux de désenclavement des zones agricoles et minières, la construction de l’université Souleymane Niang, l’installation de 2650 lampadaires et la formation de 1176 jeunes dans le cadre de Xeyu Ndaw Gni pour un coût global de 1,8 milliards FCfa.

Le convoi de Mme Touré, dans son périple, a fait escale dans plusieurs localités dont Ogo, où il a reçu un accueil populaire Sinthiane, Kanel, Ndendory, Hamady Ounare, Orkadiere et Semmé.