Législatives et référendum couplés : Conakry déjà sous tension

iGFM – (Dakar) La tension est déjà très vive à Conakry. Selon nos antennes orientées vers le pays d’Alpha Kondé, à quelques heures des législatives et du référendum constitutionnel couplés, la capitale guinéenne est sous haute surveillance policière.

«La ville est sectionnée de fond en comble par les forces de sécurité. Il y’a les fourgons, les blindés et des cortèges de policiers dans toute la ville. Il y a la tension, et nous avons également appris qu’il y’aura un couvre feu ce soir, à partir de 22h à Conakry et ses environs», rapportent nos sources sur place.

Les mêmes sources nous informent également que certains membres de mouvements considérés comme hostiles à la proposition d’Alpha Kondé, auraient déjà été repérés et arrêtés.

Mame Fama GUEYE