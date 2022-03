lundi 14 mars 2022 • 212 lectures • 0 commentaires

«Gueum sa bop» rejette le parrainage. Face à la presse, les responsables ladite coalition ont annoncé qu’ils comptent attaquer cette mesure.

« Nous rejetons en bloc le parrainage que nous impose Macky Sall et invitons l’opposition à se dresser comme un seul homme contre cette nouvelle forme d’oppression», ont déclaré les responsables de la coalition face à la presse.



Et d’expliquer: «Notre rejet est encore légitimé par l’arrêt de la cour justice de la CEDEAO. Notre pays doit se conformer aux injonctions de cet institution sous régionale à laquelle nous sommes membres.»



Gueum Sa Bopp annonce que dès demain, ses experts électoraux vont saisir la Cedeao. «Nous prenons le peuple en témoin si cette forfaiture électorale de Macky Sall passe pour les législatives du 31 Juillet prochain. Il n’est pas encore tard pour construire un consensus politique autour de cette question au lieu d’engager le Sénégal dans des lendemains sans issue», indiquent-ils.



Le 8 mars dernier, la Direction générale des élections avait annoncé que le nombre de parrains requis pour soutenir une liste de candidats a été fixé par l'arrêté n°004071 du 03 mars 2022. Ainsi, le minimum de parrains requis est fixé à 34.580 électeurs et 55.327 électeurs constituera le maximum.