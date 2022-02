mercredi 16 février 2022 • 374 lectures • 0 commentaires

Les élections législatives ont été fixées au 31 juillet prochain. Les sénégalais, qui voudraient voter et qui ne figuraient pas sur les listes électorales, ont la chance de pouvoir s’inscrire.

Par décret numéro 2022-240 du 14 février 2022, ils est institué une période de révision exceptionnelle des listes électorales. Celle-ci se déroulera du lundi 7 au jeudi 31 mars 2022 sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.



Mais, les inscriptions ne se dérouleront que jusqu’au 27 mars. Les quatre derniers jours seront consacrés au contentieux. Et sont concernés «tous les citoyens non encore inscrits, notamment les jeunes qui auront 18 ans révolus le 31 juillet 2022.»