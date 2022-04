jeudi 21 avril 2022 • 423 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Yéwi Askan Wi veut contraindre le régime de Macky Sall à la cohabitation au sortir des prochaines législatives.

«Nous avons confiance que la cohabitation à l'Assemblée nationale est bien possible. Les sept(7) députés de Dakar sont acquis pour Yéwwi Askan Wi», a indiqué hier Barthélémy Dias.



Selon le responsable de Yewi, dont les propos sont rapportés par Libération, eu égard aux derniers résultats des locales de janvier, sa coalition est sûre d'enrôler les 23 députés de Dakar, Ziguinchor, Thiès, Mbacké, Diourbel et autres localités du pays.



Ces sièges, additionnés aux 38 députés de la liste nationale et aux 15 députés de la diaspora, ils peuvent installer la cohabitation au soir du 31 juillet prochain, estime-t-il.