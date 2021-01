vendredi 22 janvier 2021 • 89 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Hier, une correspondance dite de Diary Sow a été divulguée sur internet. Dans le texte, l'étudiante expliquait un peu son geste. Lena Sène, qui se joint au Debat, a tenu à lui envoyer un message.

"Ma sœur Diarry tu as déjà été deux fois lauréate du concours général au Sénégal.

Sors de l'ombre et fais face à la réalité.

J'ai empilé les langues et les diplômes prestigieux, à force de courage et d’abnégation, loin de mes parents. Ma sœur Diary, mets-toi dans la peau d’un alpiniste. L’alpiniste, plus il gravit la montagne, plus les risques sont grands, plus il s’envole vers la victoire. Tu n’es plus seulement la Diarry de Malicounda, tu incarnes l’espoir de tout un peuple"