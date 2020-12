samedi 12 décembre 2020 • 212 lectures • 0 commentaires

Lens–Montpellier : Un hommage à Pape Bouba Diop avant le coup d'envoi

iGFM-Décédé le 29 novembre dernier, Pape Bouba Diop aura droit, ce samedi, à un hommage de la part de son ancien Club, le RC Lens. Les Sang et Or ont indiqué qu’un hommage à leur ancien joueur serait rendu ce soir avant le match face à Montpellier à 20 heures. Une vidéo de l’ancien l’ancien international sénégalais sera diffusée sur les écrans géants du Stade Bollaert. Une bien belle initiative de la part de Lens, qui se souvient de Bouba durant la période la plus la plus illustre de l’histoire du club.



#LensoisPourToujours 🙏



Un hommage sera rendu à Papa Bouba Diop en avant-match de Lens - @MontpellierHSC, notamment à travers cette vidéo qui sera diffusée sur les écrans géants du stade #BollaertDelelis.



À jamais dans nos cœurs ❤️💛#Diop #rclens #RCLMHSC pic.twitter.com/QLO4eDKrmA

— Racing Club de Lens (@RCLens) December 12, 2020

Publié par Mamadou Salif editor