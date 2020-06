L’enseignant de Fatick testé négatif au covid-19

iGFM-(Dakar) L’enseignant décédé au centre de santé de Foundiougne est testé négatif au Coronavirus, informe la Rfm.

Âgé de 43 ans, l’enseignant est originaire de la commune de Diouroup et servait dans la commune de Foundiougne. Son corps a été mis à la disposition de ses parents.

Le défunt a fait un malaise hier avant son acheminement au centre de santé de Foundiougne où il est décédé juste après son arrivé. Vue le contexte, des prélèvements ont été effectués sur son corps et envoyés au laboratoire mobile de l’institut pasteur de Touba.

Cependant deux cas suspects ont été signalés dans la région de Fatick. L’un est un enseignant de Diofior qui a séjourné il y a quelques jours à Dakar. L’autre cas suspect et une femme qui est actuellement admise à l’hôpital régional de Fatick.

Ndéye Rokheya THIANE