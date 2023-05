mercredi 3 mai 2023 • 1591 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Quelques semaines après son incident avec Sadio Mané, Leroy Sané a reconnu avoir dépasser les limites. Sur ce, le milieu de terrain offensif du Bayern compte revoir son attitude pour le bien de l'équipe.

Sané a compris qu'il devait changer son image publique. Selon les informations de SPORT BILD, l'international allemand a tenu un discours à l'équipe après l'incident avec Sadio Mané en Ligue des Champions contre Manchester City. Sané sait qu'il doit travailler sa gestuelle sur le terrain, qu'il doit se montrer moins négatif envers ses coéquipiers. Mieux une attitude plus positive envers ses partenaires. Un geste bien accueilli par le groupe bavarois et qui a impressionné l'entraîneur Thomas Tuchel, précise le média allemand.



À noter que ces dernières semaines, Leroy a montré qu'il comprenait la gravité de la situation. Le Bayern est éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe d'Allemagne. Il vise désormais la Bundesliga qui est loin d'être gagnée. Les Munichois sont leaders avec 62 points devant Dortmund (61 points).