mercredi 3 mars 2021 • 116 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les 17 femmes de Pastef, qui avaient été arrêtées, sont à présent libérées.

Au moment om leur leader a été arrêté et placé en garde à vue, les femmes de Pastef, qui étaient arrêtées, sont libres. Elles ont rejoint, depuis 16 heures leurs familles. «Ces 17 femmes qui avaient été arrêtées le vendredi ont été libérées aujourd’hui par le procureur. Elles étaient poursuivies pour attroupement sans autorisation, et trouble à l’ordre public. Elles ont été entendues sur Pv et elles ont, à l’unanimité, contesté les faits qui leur sont reprochées. Déférées au parquet depuis le lundi, elles sont restées là-bas jusqu’aujourd’hui et elles ont été libérées", indique leur avocat, Me Babacar Ndiaye. Ce dernier, en a profité pour déplorer cette situation de "non droit".