Les 3 joueurs les mieux payés de la planète

iGFM-(Dakar) Qui est le joueur le mieux payé de la planète ? Une question que beaucoup de posent, et qui a une réponse assez évidente. France Football dévoile ainsi le top salaires du monde du football, et sans surprise, c’est Lionel Messi qui arrive en tête. L’Argentin du FC Barcelone touche ainsi 131 millions d’euros brut, incluant les primes de la saison précédente et les revenus publicitaires.

Derrière, on retrouve Cristiano Ronaldo, qui tourne lui à 118 millions d’euros, c’est 5 millions de plus que sur la saison 2018/2019. Preuve que le Lusitanien est toujours aussi bankable. Et c’est Neymar qui complète le podium, avec 95 millions d’euros par saison (les critères du classement international établis par FF diffèrent de celui de L1, d’où les chiffres différents pour le Brésilien).