Les 4 raisons qui font de PSG-Dortmund un match à ne pas rater

iGFM-(Dakar) Pour tous les supporters et joueurs de football du monde entier, ce match retour des 1/8e de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, diffusé ce mercredi à 21h en direct et en exclusivité sur RMC Sport, est un rendez-vous à ne pas manquer et ce pour quatre raisons.

Après un match aller épique où le géant norvégien Erling Braut Haaland a éclaboussé l’Europe de son réalisme offensif du haut de ses 19 ans et a fait plier le PSG quasiment à lui tout seul, Thomas Tuchel et les siens vont forcément l’avoir mauvaise et vont vouloir laver l’affront subi au Signal Iduna Park. Mais contrairement au match aller qui s’était déroulé dans une ambiance explosive, Paris ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters au Parc des Princes. En effet, le match PSG-BvB se déroule à huis clos du fait du Coronavirus ; la seule solution pour supporter son équipe sera de se mettre devant sa TV mercredi à 21h pour une rencontre qui s’annonce une fois encore riche en buts. Car depuis sa défaite à Dortmund, l’attaque parisienne est en feu avec 13 buts inscrits sur ses trois derniers matches, à l’image d’un Kylian Mbappé en feu qui a inscrit 5 buts soit l’équivalent du nombre de buts total inscrit par le Borussia durant cette même période. Comme souvent à ce stade de la compétition, voir un match du PSG en 1/8e de finale retour est l’assurance d’assister à du grand spectacle et à de sacrés rebondissements. La double remontada subie face au Barça puis face à MU en sont les preuves vivantes. Après une défaite 2-1, l’espoir reste plus que permis pour les hommes de Thomas Tuchel qui pourraient se qualifier pour les 1/4 de finale de la Ligue Des Champions, ce qui serait une première depuis 4 ans. Une raison de plus pour rester bien calé sur un match qui pourrait compter dans l’histoire récente du club de la Capitale.

