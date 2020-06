Les 6 nouveaux membres de l’Ofnac ont prêté serment

iGFM – (Dakar) Les six nouveaux membres de l’Ofnac ont finalement prêté serment. La cérémonie a eu lieu ce jeudi à la Cour d’appel de Dakar. Assane Ndoye l’ancien patron de la Dic, Abdoulaye Diop ex Contrôleur général de la police, le magistrat Abdoulaye Dianko, Babacar Ba membre du forum du Justiciable et Cie, ont tous sacrifié à cette obligation. Ils avaient été nommés par décret présidentiel le 24 février 2020.