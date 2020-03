Les 8 joueurs que veut vendre le Barça, une période de mercato inédite

iGFM-(Dakar) Le FC Barcelone va devoir vendre cet été, le marché des transferts pourrait être ouvert bien plus longtemps que prévu, et l’Italie s’inquiète pour la fin de saison de la Serie A, voici votre revue de presse du 25 mars 2020.

Le Barça a une liste de 8 joueurs à vendre

Du côté de la Catalogne, on parle mercato comme souvent. Le Barça est « obligé de vendre », affirme Sport ce mercredi. Et le journal nous donne déjà une liste des joueurs que le club poussera en priorité vers la sortie. D’abord Braithwaite, arrivé récemment en tant que joker médical. Il y a aussi Neto le gardien, Coutinho prêté cette saison au Bayern, le jeune milieu Carles Aleñá. Toujours dans le cœur du jeu, deux joueurs souvent évoqués dans le sens des départs, Vidal et Rakitic figurent aussi dans cette liste. Et enfin, deux français seraient directement concernés : Samuel Umtiti mais aussi Antoine Griezmann pourtant arrivé cet été.

Un mercato qui durerait jusqu’en janvier

En Angleterre, les titres de presse parlent des conséquences de l’arrêt des compétitions à cause du covid-19. Elles concernent ici la fenêtre des transferts, normalement ouverte entre juin et le début du mois de septembre. Mais tout ceci pourrait bien changer, et si on croit les informations du Daily Mirror, on se dirige vers une période de mercato totalement inédite . Celle-ci pourrait durer bien plus longtemps que prévu, jusqu’au mois de janvier prochain peut-on lire en Une du tabloïd. C’est en tout cas l’une des propositions faites par les instances dirigeantes du foot, d’après le Daily Mirror. Affaire à suivre…

La Serie A pourrait être en danger

En Italie, la presse parle de la fin de saison en ce qui concerne les championnats. C’est par exemple le cas du Corriere dello sport qui lance le compte à rebours : « Le Scudetto en 45 jours ». Le journal transalpin parle d’un accord entre l’ECA qui représente les clubs européens et l’UEFA, pour terminer les championnats locaux avant la date du 15 juillet pour ensuite jouer les compétitions européennes dont les formats ne sont pas encore arrêtés. Cela fait aussi la Une de La Gazzetta dello sport. Mais le quotidien au papier rose tourne la question différemment et voit plutôt « la Serie A sur la selette ». D’après le média italien, le championnat pourrait bien sauter s’il ne reprend pas dès le mois de mai.

