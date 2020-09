lundi 14 septembre 2020, par Mamadou Salif

Sport 5 heures 184 lectures • Taille

iGFM (Dakar) La victoire de l'Olympique de Marseille sur le Paris saint-Germain résonne en France, l'Espagne veut voir Kylian Mbappé au Real Madrid dès la saison prochaine et Andrea Pirlo réclame des renforts en attaque à la Juve, voici votre revue de presse du 14 septembre 2020.

L'affaire Neymar-Alvaro fait les gros titres

On commence cette revue de presse en France avec le match qui a déchaîné les passions hier entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ! Et les Marseillais ont mis fin à une disette de neuf ans en s'imposant (1-0) face au club de la capitale. Pour le journal L'Équipe, «l'OM a fait disjoncter le PSG !» «Dans un match houleux, trois Parisiens (dont Neymar) et deux Marseillais ont été exclus dans le temps additionnel. Le succès de Marseille, son premier au Parc en dix ans, a en partie été éclipsé par les embrouilles de fin de match où cinq cartons rouges ont été distribués», écrit le quotidien. Pour Le Parisien, «Paris perd ses nerfs et le Clasico». «Après deux défaites d'entrée, la tension monte d'un cran chez les champions», résume ainsi le canard francilien. Mais ce qui a fait énormément parler en après match, ce sont les accusations de Neymar Jr à l'encontre d'Alvaro Gonzalez. Le Brésilien est sorti de ses gonds pendant cette rencontre, car le défenseur espagnol aurait proféré des insultes racistes à son encontre. Forcément, cela n'est pas passé inaperçu au Brésil où le quotidien Extra indique sur sa première page que : «Neymar accuse un défenseur de racisme et se fait expulser après une une gifle.» L'attaquant du PSG en a d'ailleurs remis une couche après le match sur Twittter où il insulte carrément le joueur de l'OM. Alvaro lui s'est défendu lui aussi sur son compte Twitter, mais le Brésilien demande aux instances de retrouver cette séquence... Une histoire qui n'a pas fini de faire parler et qui fait d'ailleurs les gros titres en Espagne comme l'indique AS sur son site internet.

La presse madrilène veut voir Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain

Direction l'Espagne, où l'information du Times, sortie hier, qui annonçait que Kylian Mbappé avait signifié au Paris Saint-Germain son désir de quitter le club à l'été 2021 enflamme la presse madrilène. Marca n'y va pas par quatre chemins ce matin et titre : « Ici, nous t'attendons Mbappé » ! Le journal pro-madrid drague clairement le champion du Monde 2018. «Le Real Madrid attend les que ce dossier se décante et ne fera aucun geste dans le dos du club français. Kylian termine son contrat en 2022», affirme encore le quotidien. De son côté AS estime que l'attaquant fait «un pas vers le Real Madrid». Le média en est persuadé, les Merengues vont tout tenter l'été prochain pour le recruter et l'information comme quoi il ne veut pas prolonger au PSG va dans ce sens.

Les exigences de Pirlo sur le mercato

On termine ce tour de la presse de l'autre côté des Alpes où la Juventus a retrouvé les terrains hier lors d'un match amical contre face à Novara qui évolue en Serie C. Et c'est une large victoire (5-0) pour la première sur le banc d'Andrea Pirlo ! Mais cela n'a pas empêché le nouvel entraîneur de la Juve de faire passer des messages à l'issue de la rencontre. Comme le rapporte Tuttosport sur sa Une, « Pirlo s'adresse directement à ses dirigeants : "Donnez-moi un buteur" ». Après le départ de Gonzalo Huguain, le coach des Bianconeri admet qu'«il faut un attaquant le plus tôt possible.» En tous cas, la Gazzetta dello Sport a apprécié la première sortie de la Vieille Dame version Pirlo et parle ce matin de «Révolution : le nouveau coach est déjà au-delà du Sarrisme.»