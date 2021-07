jeudi 15 juillet 2021 • 366 lectures • 0 commentaires

Le Directeur Général de Téranga Pharma s’est exprimé hier matin lors du salon du Pharmacien organisé par la 59ème promotion sortante de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Ontologie de l’UCAD.

Suite à un discours de bon sens, il est revenu sur les conséquences de la vente illicite de médicaments et la circulation de faux médicaments sur le marché sénégalais. Dr Sow, cité par Dakaractu, rappelle que ces médicaments au-delà de causer des dégâts non-négligeables est en effet la source de plusieurs décès soutenant à ce titre que « beaucoup de décès sont liés à l’utilisation d’aphrodisiaques ». Par ailleurs, il estime qu’une ratification de la loi criminalisant la vente de faux médicaments pourrait-être l’ultime solution à ce phénomène qui dérange de plus en plus.