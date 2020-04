Les artistes et la créativité au-delà de la crise

iGFM-(Dakar) La culture nous rend résilients et nous donne de l’espoir. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin d’un effort multilatéral et global pour soutenir les artistes et garantir l’accès à la culture pour tous.

La crise sanitaire provoquée par le COVID-19 a plongé l’économie mondiale dans une récession, coûtant 1 000 milliards de dollars US à l’économie mondiale en 2020 (CNUCED) et entre 860 et 3 400 milliards de dollars US en revenus du travail (OIT). Alors que des milliards de personnes dans le monde se tournent vers la culture comme source de réconfort et de connectivité, l’impact de COVID-19 n’a pas épargné le secteur de la culture…

C’est pourquoi l’UNESCO lance un mouvement global: ResiliArt. ResiliArt met en lumière l’état actuel des industries créatives en temps de crise grâce à des discussions mondiales de haut niveau avec des professionnels clés de l’industrie.

Le débat réunira Ernesto Ottone Ramírez. (Sous-Directeur général de l’UNESCO pour la culture), Jean-Michel Jarre (Compositeur et interprète de musique électronique, Président de la CISAC et Ambassadeur de Bonne Volonté de l’UNESCO), Yasmina Khadra (écrivain), Deeyah Khan (Musicienne, réalisatrice de documentaires, Ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNESCO), Angélique Kidjo (Auteure-compositrice, interprète, Vice-Présidente de la CISAC, Ambassadrice Internationale de l’ UNICEF), Luis Puenzo (Réalisateur, scénariste, Vice-Président de l’INCAA), et Nina Obuljen Koržinek (Ministre de la culture de la Croatie, violoniste).