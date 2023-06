mardi 30 mai 2023 • 1882 lectures • 5 commentaires

iGFM - (Dakar) Les avocats de Ousmane Sonko, qui voulaient voir leur client ce mardi, en ont été empêchés par les forces de l'ordre. Pis, ils ont été gazés à la cité Keur Gorgui..

Ce mardi, les avocats de Ousmane Sonko se sont rendus à la Cité Keur Gorgui. Ce, pour voir leur client. Malheureusement il ne leur a pas été permis de le faire.



"On nous a interdit d’accès pour aller voir notre client. Nous sommes accompagnés d’un huissier. Il est en train de faire les constats nécessaires . On va faire la procédure idoine", fulminent-ils.



Me Elhadj Badara Ndiaye de dénoncer le traitement qui leur a été infligé : "Ce n’est pas normal, nous sommes dans un état de Droit. Ils n’ont pas le droit de nous gazer. Ce qui se passe dans ce pays est inadmissible", dénonce la robe noire.



"Ousmane Sonko est en prison chez lui. Il est en cellule. Il ne peut pas sortir de chez lui. Personne ne peut avoir accès à lui. C'est grave", martèle Me Khoureychi Bâ.