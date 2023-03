jeudi 30 mars 2023 • 1304 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les avocats de de Sonko ont quitté la salle d’audience. Saïd Larifou, membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko a expliqué pourquoi ils ont pris une telle décision.

«Nous avons demandé au tribunal de nous accorder 30 minutes pour nous mettre d’accord sur la stratégie. Parce que le confrère qui a été expulsé (Juan Branco) avait préparé et produit des conclusions. Nous voulons voir comment nous pouvons soutenir les conclusion d’un des confrères, absent de la salle d’audience. On nous l’a refusé. Le tribunal a décidé de maintenir l’audience.



Aussi, le certificat médical de Sonko a aussi été produit pour expliquer le pourquoi de son absence, on nous l’a refusé également. Et à partir de là, la question de la pertinence de notre présence dans la salle d'audience s’est posée.



On n’a pas estimé, dans l’intérêt même de la Justice, de s’asseoir ou de donner caution à une situation qui semble tout à fait anormale. On a tout simplement tiré les conséquences. Non pas de boycotter, mais de ne pas cautionner ce qui semble acté depuis longtemps.»