iGFM-(Dakar) Les ‘’Baye Fall’’ sont catégoriques, ‘’que Sokhna Aida ne touche pas à leur guide’’, Mame Cheikh Ibrahima Fall. En effet dans une vidéo, le Khalife général de ses derniers par la voix de son porte-parole, met en garde l’épouse du feu Cheikh Béthio. « On demande à Aïda Diallo, si elle tient à sa vie de laisser tout tranquillement Cheikh Ibra Fall. Elle n’a qu’à amener ses mensonges ailleurs et on est prêt à faire face à cette dame », prévient Serigne Saliou Sall.

Ndéye Rokheya THIANE