iGFM (Dakar) La communauté Mouride célèbre, ce lundi 28 février 2022, le Magal de Kazu Rajab, pour commémorer la naissance d'El hadji Mouhamadou Fallilou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba.

Ce 28 février 2022, des fidèles mourides se sont rendus, à Touba, la ville sainte. Car, ce jour a vu l’accomplissement de deux événements majeurs dans l’histoire de la religion que Dieu a choisie pour les hommes. Ce sont des miracles auxquels il a plu à Dieu de recourir pour descendre Sa miséricorde sur l’humanité. Il y a eu d’abord » Al Isrâ » (Le voyage nocturne) par lequel Seydina Mouhamed (P.S.L.) a été transporté à Jérusalem. Ensuite « Al Mihraj » (L’Ascension) ou la traversée des Sept Cieux pour arriver à la proximité du Trône du Maître des Mondes afin de recevoir des recommandations divines concernant les dogmes et bases de sa Religion. Tous ces événements ont eu lieu cette nuit la.



Un développement très important à Touba



Sous Serigne Fallou Mbacké, la ville de Touba a connu un développement très important. En effet, il a fait procéder au lotissement et à l’électrification de la cité tout en améliorant les infrastructures existantes. Il a fait bitumer les routes et installé un premier forage à Darou Manan pour l’approvisionnement en eau.

La Grande Mosquée porte sa marque indélébile : elle lui doit les cinq premiers majestueux minarets qui la signalent à des kilomètres à la ronde et dont la plus grande est dénommée Lamp Fall, en hommage à Cheikh Ibra Fall.



Création de villages-Daaras



Comme son père, Cheikh Ahmadou Bamba fondateur du Mouridisme, Serigne Fallou a eu lui aussi, à créer des villages-Daaras dont Ndindy, Madinatou Salam, Alieu Mbepp, Touba Bogo, avant de tirer sa révérence en 1968. Des réalisations qui ont porté leurs fruits. C'est d'ailleurs pour cette raison que la communauté mouride a décidé de célèbrer ce jour historique, commémorant sa naissance, partout dans le monde, notamment dans la ville sainte de Touba.