Hier, l’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye a fait face à la presse pour répondre aux «accusations» de Ousmane Sonko. Joint par Igfm, l’expert en communication Ibrahima Bakhoum passe au peigne fin la communication de l’actuel directeur de l'Ofnac.

Une sortie aux allures «commanditée»



Au bout du fil, Mr Bakhoum considère que cette sortie semble être commanditée. Pour lui, Sonko vient de réussir une grande mobilisation à Keur Massar et immédiatement après le procureur annonce sa sortie et répond au leader du Pastef. Encore plus, lors de la conférence de presse, le procureur répondait aux propos tenus par Sonko lors de ce meeting.



«Ça peut donner une impression de vouloir répondre rapidement parce que politiquement, Sonko aurait marqué un point très fort avec la grande mobilisation. Plutôt que de laisser Pastef et Cie surfer sur ce succès, il faut couper tout de suite et rompre la dynamique dans l’opinion», souligne-t-il.



Bakhoum ajoute que pour l’autorité qu’il est et qu’il a été, cette sortie de Serigne Bassirou Guèye, peut presque exposer le secret de l’instruction.



Une communication pas très sereine…



De plus, relève M. Bakhoum, durant son allocution, Serigne Bassirou a semblé parfois perdre sa sérénité. «La première partie son discours était limpide mais après, il y a eu de l’agitation. Je peux comprendre qu’il ne s’attendait pas à certaines questions», dit-il.



«J’ai l’impression qu'il a plus l'habitude des déclarations de presse que des conférences de presse», pense notre interlocuteur. « La meilleure chose à faire, c’est de se taire. En se taisant, il communique aussi», lance notre interlocuteur au bout du fil.