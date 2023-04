vendredi 7 avril 2023 • 472 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La cause du décès du rappeur américain Coolio a (enfin) été révélée, a annoncé son manager. L’artiste, retrouvé mort à l’âge de 59 ans chez un ami à Los Angeles en septembre dernier, a succombé à une overdose de fentanyl. Des médias américains ont également rapporté, sur la base de son certificat de décès, que des traces d’héroïne et de méthamphétamine ont également été trouvées dans son sang.

Six mois après la mort du chanteur, Jarez Posey, qui tenait le rôle de manager de Coolio depuis des années, a déclaré que la famille du rappeur avait été informée jeudi par la police de Los Angeles qu’il était décédé d’une overdose de fentanyl.

Le fentanyl, un analgésique très puissant, peut provoquer une overdose mortelle, même en petite quantité. En outre, il crée une forte dépendance et les utilisateurs chroniques ont besoin d’en consommer de plus en plus pour obtenir le même effet. Les chanteurs Prince et Tom Petty ont également succombé à une overdose de cette drogue.

L’artiste souffrait d’asthme sévère, d’une cardiomyopathie et il avait récemment consommé du PCP, une drogue hallucinogène.

M. Posey a déclaré que les enfants du rappeur avaient l’intention d’honorer leur père dans de futurs projets de documentaires et de films.

Coolio, de son vrai nom Artis Leon Ivey Jr, est surtout connu pour des succès des années 1990 tels que “Gangsta’s Paradise”, “C U When U Get There” et “Fantastic Voyage”.