Abdoulaye Diouf Sarr, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a réceptionné, deux centrales à oxygène. Elles sont destinées aux hôpitaux de Fann et de Dalal Jamm et elles permettront de renforcer l'autonomie de ces structures en oxygène.

"L’importance de ces centrales est qu’elles sont configurées en conteneurs. Il suffit juste de les brancher et commencer la production en oxygène. Ce qui nous permettra d’économiser toute l’infrastructure qui devait les accompagner. Ce sont des centrales modernes dotées d’une technologie de dernière génération. Elles peuvent produire jusqu’à 40 mètres cubeb par heure en oxygène et remplir des bouteilles en direction des autres structures de santé" a indiqué le Ministre.

