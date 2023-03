Les choses s'activent pour Nitdof et Fadilou

vendredi 10 mars 2023 • 84 lectures • 0 commentaires

Société 6 mins Taille

PUBLICITÉ

Les choses s'accélèrent pour Fadilou Keita et Mortalla Gueye, alias Nitdof. Le premier a été entendu dans le fond et une demande de liberté provisoire a été déposée pour lui. Le second sera entendu demain.

Maham Diallo, le doyen des juges, a entendu dans le fond Fadilou Keita hier. Selon Libération, son avocat, Me Khoureychi Bâ, a immédiatement déposé une demande de liberté provisoire qui pourrait avoir une suite favorable pour le coordonnateur du "Némékou Tour" de Pastef. L'audition du rappeur «Nit Doff» aussi est prévue pour la semaine prochaine, renseigne la même source. PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 84 fois.

Publié par Hawa Signaté editor