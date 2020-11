mercredi 25 novembre 2020 • 106 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La légende argentine Diego Maradona a célébré ses 60 ans ce 30 octobre 2020. Près d'un mois après, il est mort d'un arrêt cardiaque. L’occasion pour Ouest-France de revenir sur la vie et la carrière mouvementées du Pibe de Oro (« le gamin en or »), considéré par certains comme le plus grand joueur de l’histoire du football. Retour sur cette carrière unique en cinq moments clés.

Ses débuts chez les professionnels, mercredi 20 octobre 1976

Dix jours avant son seizième anniversaire, Diego Maradona devient le plus jeune footballeur à jouer en première division argentine sous le maillot des Argentinos Juniors de Buenos Aires. Trente plus tard, Juan Domingo Cabrera, alors joueur des Talleres de Cordoba et adversaire du jour de Maradona, se remémorait, auprès du média La Voz, de son premier duel avec un gamin déjà sûr de lui sur un terrain de football : J’étais sur le côté droit du terrain et j’ai voulu aller le presser, mais il ne m’a pas laissé une seule chance. Il m’a mis un petit pont et quand je me suis retourné, il était déjà loin.

Malgré ce petit coup d’éclat, l’équipe de Maradona s’incline un but à zéro. Mais en ce 20 octobre 1976, l’essentiel était ailleurs : un lutin de 1,65 m, qui allait devenir le meilleur joueur argentin de l’histoire, venait de faire ses premiers pas de footballeur professionnel. Maradona jouera durant cinq ans chez les Argentinos Juniors (167 matches et 116 buts) avant de rejoindre Boca Junior, avec qui il sera champion d’Argentine en 1981, puis l’Europe.

Son arrivée à Naples, jeudi 5 juillet 1984

Après deux saisons en demi-teinte du côté du FC Barcelone, Maradona débarque à Naples et devient le joueur le plus cher de l’histoire (plus de dix millions de dollars). Le club sort d’une saison pénible durant laquelle il a frôlé la relégation et beaucoup s’interrogent sur cette décision de rejoindre un club en difficulté dans un championnat alors dominé par la Juventus de Michel Platini. Mais les 75 000 tifosi qui l’accueillent en sauveur lors de sa présentation officielle le confortent dans ce choix.

Le meneur de jeu s’impose rapidement comme le leader de son équipe qu’il mène, trois ans plus tard, vers un doublé championnat et coupe d’Italie. C’est alors la première de l’histoire que le championnat est remporté par une équipe du sud de l’Italie. Naples est en fête et érige Maradona au rang de dieu vivant.

Deux saisons plus tard, Naples remporte la Coupe de l’UEFA, le premier trophée européen de son histoire. En finale contre Stuttgart, Maradona inscrit un but et délivre une passe décisive à Careca lors de la victoire 2-1 au match aller avant d’offrir une nouvelle passe décisive pour Ciro Ferrara lors du match retour (3-3).

Enfin, l’Argentin permettra au Napoli de remporter à nouveau le championnat ainsi que la Supercoupe d’Italie en 1990. Ces derniers trophées avec le club qu’il quittera en 1991, après avoir inscrit 115 buts en 259 matches, un record battu depuis par Marek Hamšík puis par Dries Mertens.