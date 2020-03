Les complaintes du mari de Marème Diagne, assassinée à Thiès

iGFM-(Dakar) ‘’J’aimais profondément ma femme, je suis détruit’’, tels sont les mots du mari de Marème Diagne Faye, tuée ce samedi au quartier Médina Fall à Thiès par son ex-petit ami, Assane Guèye.

C’est un homme meurtri qui est intervenu dans l’émission «Xalass». Au bout du fil, le mari de la défunte, en larmes, déclare qu’il est profondément blessé de l’assassinat de sa femme. Pour lui, Assane est revenu exprès de Maroc pour ôter la vie de sa femme. Pour cause, la défunte lui devait de l’argent, environ 3 millions. Il a tué deux personnes parce que ma femme était en état de grossesse».

‘’Assane m’a contacté pour me dire que ma femme lui devait de l’argent. Je lui ai dit de m’apporter les preuves pour le rembourser, mais il ne l’a jamais fait. On lui avait même dit de ne pas s’approcher de ma femme’’, confie-t-il.

Le mari d’ajouter son incompréhension aux meurtres atroces qui se passe au Sénégal et fini par craquer au téléphone.

‘’J’aimais profondément ma femme. Je n’aurais plus jamais une femme comme elle et je l’assume. Assane m’a privé de quelqu’un qui comptait énormément pour moi. Ce qu’il fait me fait trop mal. Je ne comprends plus ce qui se passe au Sénégal. Et si jamais je me venge c’est moi qui suis plus puni que lui’’, déclare-t-il avant de se fondre en larme.

Ndéye Rokheya THIANE