Les compos : Le PSG avec Navas, Gana sur le banc, Coman titulaire avec le Bayern

iGFM (Dakar) Le Paris Saint-Germain enregistre le retour de Keylor Navas pour la finale face au Bayern Munich dimanche (19hGMT) à Lisbonne. Pour le reste, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a reconduit le onze victorieux du RB Leipzig (3-0) en demi-finale. Marco Verratti sera donc une nouvelle fois remplaçant. Au Bayern, Hansi Flick a titularisé Kingsley Coman et Jérôme Boateng.

Paris pourra bien compter sur son ange gardien pour le match de sa vie. Keylor Navas a récupéré à temps de sa blessure aux ischio-jambiers, contractée il y a dix jours lors de la victoire sur l’Atalanta (2-1) en quart de finale, et sera titulaire dans le but parisien pour la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich ce dimanche à Lisbonne (19hGMT). L’Espagnol Sergio Rico, qui l’avait remplacé lors de la demi-finale face au RB Leipzig (3-0), retrouve ainsi sa place sur le banc. C’est le seul changement dans le onze de Thomas Tuchel par rapport au match remporté face aux Allemands.

L’entraîneur parisien n’a pas voulu prendre le risque de titulariser Marco Verratti dans l’entrejeu, alors que l’Italien a fait son retour de blessure contre Leipzig. Leandro Paredes et Ander Herrera garderont donc les postes de relayeurs dans le milieu à trois du PSG, avec Marquinhos dans le rôle de sentinelle. Devant, Neymar évoluera en soutien du duo formé par Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Derrière, Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat composeront la défense.

La surprise Coman

Au Bayern, Hansi Flick a procédé à un changement par rapport au onze qui avait humilié le Barça (8-2) avant de vaincre Lyon (3-0) en demi-finale. Et il n’est pas anodin puisque Kingsley Coman, formé au PSG, débutera sur l’aile gauche de l’équipe bavaroise. Le Français a été préféré au Croate Ivan Perisic, relégué sur le banc des remplaçants. Pour le reste, l’entraîneur munichois a conservé les mêmes hommes.

Joshua Kimmich tiendra une nouvelle fois le poste de latéral droit dans une défense où il sera accompagné par Jérôme Boateng, longtemps incertain et finalement opérationnel, David Alaba et Alphonso Davies. Thiago Alcantara et Leon Goretzka seront associés à la récupération derrière un quatuor offensif terrifiant, avec Serge Gnabry et donc Coman sur les ailes, et Thomas Müller en soutien de Robert Lewandowski dans l’axe. Enfin, le capitaine Manuel Neuer gardera le but bavarois.