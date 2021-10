dimanche 24 octobre 2021 • 266 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Découvrez les compositions officielles du 246e Clásico de l'histoire, entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Le 246e Clásico de l'histoire aura une saveur particulière. Avec une absence pesante, celle du sextuple vainqueur du Ballon d'Or : Lionel Messi. En 16 ans, « La Pulga » a disputé 45 Clásicos et il n'en a manqué que trois pour cause de blessure. Forcément, son départ au Paris Saint-Germain laisse un trou béant, qu'Ansu Fati, nouveau numéro 10 blaugrana, de retour après de longs mois d'absence, tentera de combler tant bien que mal. Il sera aujourd'hui accompagné par la nouvelle merveille du football espagnol, Gavi. Ainsi que par l'inégalable Sergio Busquets, cerveau d'une formation à la recherche d'un second souffle.



Du côté de la Casa Blanca, Karim Benzema ne cesse d'impressionner ces derniers mois avec la tunique madrilène et, désormais, aussi celle de l'équipe de France. Il est la figure de proue d'une formation toujours dépendante de son inaltérable milieu, Modric-Casemiro-Kroos. Vinícius Júnior, en phase ascendante, sera aussi a scruter.



Les compositions d'équipes :



FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Eric García, Alba - F. De Jong, Busquets, Gavi - S. Dest, Memphis, A. Fati.



Real Madrid : Courtois - Lucas Vázquez, Militão, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinícius Jr.



