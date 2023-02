mercredi 15 février 2023 • 225 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a présenté ses condoléances à la famille de l'ancienne athlète sénégalaise, Kène Ndoye décédée hier, à Dakar. À lire ci-dessous le communiqué du ministère des Sports.

Suite au rappel à Dieu de la championne d'athlétisme, Kène Ndoye, spécialiste du triple saut et du saut en longueur, le Ministre des Sports Yankhoba Diatara, à la tête d'une forte délégation, a effectué le déplacement à la Cite Barry Ely de Guédiawaye pour présenter, au nom du Chef de l’Etat Son Excellence Macky Sall et du Premier ministre Amadou Bâ, les condoléances émues du Gouvernement à la famille éplorée.



À cet effet, 10 millions de francs ont été remis à la famille par le ministre, au nom du Chef de l’Etat, ajoute le communiqué qui précise que Yankhoba Diattara a décidé de solder les reliquats des primes dont elle avait droit de 2007 à 2021.



Qu'Allah ait pitié de l'âme de la défunte et l'accueille en son Paradis. Amen



