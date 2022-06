samedi 25 juin 2022 • 4415 lectures • 2 commentaires

Serigne Babacar Sy Mansour, le Khalife général des Tidianes a reçu, ce samedi, le président Macky Sall qui a posé la première pierre de l'hôpital de Tivaouane. Dans ce contexte d’ébullition politique, il lui a prodigué des conseils.

Les rapports et la responsabilité



«Seul DIEU connait l’étendue de nos rapports. Serigne Mawdo vient de dire qu’il ne parlait pas politique. Et moi aussi. Tout le monde sait que nos rapports datent de longtemps. Quand je te soutenais, personne n’osait le faire. Je voyais en toi la discipline, le calme et la sérénité (…)



Toute responsabilité est importante. Ceux que tu diriges sont des créatures de Dieu. Et Dieu leur prête attention. Donc celui qui les dirige, Dieu le contrôle. C’est le prophète (Psl) qui l’a dit. Toutes les populations sont des créatures appartenant à Dieu.»



Le silence et l’endurance



«Mais, qui veut Dieu, doit accepter que les gens déversent sur lui tout ce qu’il a de mauvais. Il faut l’accepter et l’endurer uniquement au nom d’Allah. Et Dieu apprécie cette qualité. Pour tout ce qui adviendra, n’ouvre jamais la bouche pour répondre. Regarde celui qui parle, ce qu’il dit et ce que toi tu représentes.



En répondant à quelqu’un, tu te mets à son niveau. Et si vous répondez à tout le monde, vous vous ramenez à leur niveau. Et quand vous ête au même niveau que tout ne monde, vous n’êtes plus digne de les diriger. Quand vous suivez les gens, ils vous entrainent dans le chemin qu’ils veulent alors qu’eux ne vont nulle part. Nous ne parlons de personne. Mais chacun a son opinion.»